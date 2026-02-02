Размер шрифта
«Почта России» ввела новую услугу

«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона получателя
Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Почта России» запустила новую услугу, благодаря которой можно отправлять посылки, используя только номер телефона адресата при его согласии. Об сообщили в организации, передает ТАСС.

Теперь при оформлении отправления посылки онлайн можно указать лишь номер телефона в международном формате, при посещении почтового отделения — назвать его сотруднику. После отправки получателю приходит сообщение с трек-номером, а саму посылку пересылают в отделение, привязанное к адресу в профиле пользователя.

Для того чтобы получить посылку, необходимо дать согласие на подключение услуги. Это можно сделать через сайт или мобильное приложение «Почты России».

До этого сообщалось, что коллектив одного из отделений «Почты России» в полном составе подал заявление на увольнение. Среди проблем «Почты России», которые не решались годами, — низкие зарплаты, облупившиеся стены и вынужденные меры по продаже всего, от консервов до страховок. Многие отделения оказываются в ситуации, когда возникает необходимость повесить на двери листочек: «Почта временно закрыта». При этом допускается перспектива закрытия их «навсегда». Что происходит с «Почтой России» и почему она по-прежнему нужна людям — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко предупредила «Почту России» о скором «бегстве» всех сотрудников.
 
