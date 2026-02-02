Размер шрифта
В Ленобласти при пожаре в коровнике спасли 40 быков

Из горящего коровника в Волосовском районе Ленобласти эвакуировали 40 быков
ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»

В деревне Курковицы Волосовского района Ленинградской области из горящего коровника эвакуировали 40 быков. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблпожспаса.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 2 февраля 2026 года в 13:10. Возгорание произошло в одноэтажном коровнике размером 20 на 100 м, огнем была охвачена кровля здания.

К тушению пожара привлекали личный состав 119 пожарной части Волосовского отряда Леноблпожспаса. Для усиления группировки на место происшествия дополнительно направили силы 120-й пожарной части.

В начале января в Кемерово из загоревшегося дома спасли почти два десятка собак. По данным ведомства, еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Также в загоревшемся доме находились 17 собак, их спасли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания составила 172 квадратных метра. Всего к его ликвидации привлекли 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

Ранее в Пермском крае при пожаре на свинокомплексе спасли несколько тысяч поросят.
 
