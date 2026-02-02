Водонаева о Долиной после выселения: «Не припомню такой доброжелательности»

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева в Telegram-канале прокомментировала слова Ларисы Долиной о проживании в съемной квартире после выселения.

«Бедняжка. P.S. Как по-доброму Долина отвечает на вопросы журналистов. Не припомню такой доброжелательности от певицы последние лет сто», — заявила телеведущая.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели.

24 января издание kp.ru сообщило, что Ларисе Долиной пришлось отложить открытие своего джаз-клуба

Ранее сообщалось, что Долиной может грозить уголовная ответственность за отказ засыпать пруд.