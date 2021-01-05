Генпрокуратура рассказала о борьбе с повышением цен на продукты

Генеральная прокуратура России добилась снижения цен на продукты в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мерами прокурорского реагирования удалось снизить цены или не допустить их роста в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах.

Только за первое полугодие 2020 года в ходе проверок были выявлены 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, к ответственности привлечены 330 виновных лиц.

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