Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Анна Светлова
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На открытии торгов во вторник, 5 января, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 5 копеек и составил 74,38 рубля.
Курс евро увеличился на 26 копеек и достиг 91,22 рубля.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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