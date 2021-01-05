Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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На открытии торгов во вторник, 5 января, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 5 копеек и составил 74,38 рубля.

Курс евро увеличился на 26 копеек и достиг 91,22 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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