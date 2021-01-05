В России выросли продажи новогодних елок и игрушек в 2020 году

Продажи новогодних елок и игрушек в России в декабре 2020 года выросли по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом информирует RT со ссылкой на данные компании «Такском».

Отмечается, что в среднем в декабре 2020 года елка стоила 5339 рублей, это на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом продажи увеличились на 27%.

Средняя цена на новогодние игрушки в декабре 2020 года составила 315 рублей. Средняя цена выросла на 8%, продажи — на 27% по сравнению с прошлым годом.

При этом мишура и новогодний дождик в среднем стоили 73 рубля, что на 20% больше. Тем не менее, продажи снизились на 26%. Также на 6% упали продажи и гирлянд.

Всего было проанализировано более 23 млрд кассовых чеков.

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