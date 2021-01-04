Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации... представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — указано в сообщении.

Ранее глава государства в ходе встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым согласился с тем, что надо вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

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