ЦБ усилил требования к защите переводов через систему быстрых платежей

Система быстрых платежей Банка России ужесточила требования защиты денежных переводов граждан. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт уточнили, что новые требования вступили в силу 1 января 2021 года.

Согласно им, банковские организации должны обмениваться данными о подозрительных операциях. Ожидается, что такое нововведение позволит снизить уровень мошеннических операций, поскольку они будут заранее выявляться.

Ранее такими данными делились 70% банков-участников Системы, а теперь это обязаны делать все.

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