Депутат Бундестага назвал самоубийством отказ от «Северного потока — 2»

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт (партия Альтернатива для Германии, крупнейшая оппозиционная партия) считает самоубийством отказ от «Северного потока — 2». Об этом сообщает телеканал «360».

«Отказ от «Северного потока — 2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — говорится в сообщении.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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