Россияне смогут перенести купленные по программе кешбэка туры

Туры, купленные по программе кешбэка, можно будет перенести до конца 2021 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, точный срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, предоставляющим туристическую услугу.

При этом поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.

Данные правила действуют в отношении граждан, которые проживают в регионах, где был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года. Программой воспользовалось около 60 тысяч человек.

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