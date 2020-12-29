Венесуэла закупит вакцину «Спутник V» для 10 миллионов человек

Венесуэла подписала контракт с Россией о покупке вакцины «Спутник V» для 10 миллионов человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. Об этом пишет РИА «Новости».

«Венесуэла только что подписала контракт для приобретения вакцины «Спутник V», мы находимся на первом этапе, контракт подписан для вакцинации 10 миллионов человек», — сказала Родригес.

Она выразила надежду, что вакцинация начнется как можно скорее.

В Венесуэле коронавирусом заразились 112 636, выздоровели 106 737, скончались 1 018 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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