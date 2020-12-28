Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Россия продлила запрет полетов в Великобританию до 12 января 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — говорится в сообщении.

22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией на семь дней из-за выявленного в королевстве нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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