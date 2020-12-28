Пассажиропоток российских авиакомпаний упал почти на 50% за 11 месяцев этого года

Пассажиропоток в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 64,1 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

Перевозок на международных линиях стало меньше на 75,6%, число пассажиров составило 12,6 млн, на внутренних — на 23,8%, пассажиропоток снизился на 51,6 млн человек.

В ноябре отечественные авиакомпании перевозили на 47,9% меньше людей (4,7 млн) по сравнению с прошлым годом. Число пассажиров на международных линиях снизилось на 85,5%, до 525,7 тысячи, на внутренних — на 22,6%, до 4,1 миллиона.

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