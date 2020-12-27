Путин не встретится с представителями бизнеса в этом году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционной встречи Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса в этом году не будет. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, то, что встреча не состоится, не означает отсутствия диалога с бизнесом.

Как отмечает представитель Кремля, глава государства постоянно напрямую общается с представителями крупного бизнеса — главными работодателями. Также Путин ведет диалог с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России и другими организациями.

«Все основные решения принимаются в секторе экономики с учетом мнения бизнеса», — подчеркнул Песков.

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