Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Цена биткоина вновь побила рекорд, превысив отметку в $26 тысяч. Об этом следует из данных торгов на бирже Binance.

Так, по состоянию на 23.38 мск стоимость этой криптовалюты достигла отметки в $26 226.

Cогласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 23.41 мск цена биткоина поднималась на 7,29%, до $26 213.

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