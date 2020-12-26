Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум
Антон Демидов
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Цена биткоина вновь побила рекорд, превысив отметку в $26 тысяч. Об этом следует из данных торгов на бирже Binance.
Так, по состоянию на 23.38 мск стоимость этой криптовалюты достигла отметки в $26 226.
Cогласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 23.41 мск цена биткоина поднималась на 7,29%, до $26 213.
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