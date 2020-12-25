Москва и Брюссель возобновили чартерное авиасообщение

Первый с весны этого года чартерный рейс из Москвы прибыл в Брюссель. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11.12 по местному времени в брюссельский международный аэропорт Zaventem.

«Полеты российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Брюссель — Москва будут осуществляться на постоянной основе 1 раз в неделю по пятницам», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что разрешение на осуществление этих рейсов Бельгия предоставила до конца марта 2021 года.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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