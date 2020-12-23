Австрийские бизнесмены заинтересовались российской вакциной от COVID-19

Австрийские бизнесмены и расположенные в Вене международные учреждения ООН проявляют интерес к российским вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, передает РИА «Новости».

По его словам, препаратом интересуются в том числе представители медицинской промышленности.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Малайзия ведет переговоры о приобретении 6,4 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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