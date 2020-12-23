Авен назвал «потерянными» для российской экономики последние годы

Глава совета директоров Альфа-банка, предприниматель Петр Авен счел потерянными последние годы России с точки зрения экономического роста. Об этом сообщает РБК.

Он пояснил, что недостаточный уровень инвестиций привел к отсутствию серьезного экономического роста. Кроме того, с 2013 года размер общего долга российских компаний остался на уровне 60% ВВП. Такой результат Авен назвал плохим.

Он также сказал, что доля доходов россиян от предпринимательства в стране постоянно падает. За семь лет она снизилась на 3,9%, а по сравнению с самыми успешными периодами она упала на 11%.

«И что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы», — произнес Авен.

При этом бизнесмен добавил, что в последние годы происходила фундаментальная трансформация экономической модели. Она характеризуется таргетированной инфляцией, в связи с чем проблемы с ростом ВВП были не только в России.

В заключение он добавил, что в 2021 году экономика в России и в мире начнет восстановительный рост и выразил надежду на то, что массовых локдаунов удастся избежать.