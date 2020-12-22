Путин подписал закон о маркировке всего алкоголя спецмарками

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении порядка выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нововведениям, теперь весь алкоголь будут маркировать федеральными спецмарками, выдавать которые будет Росалкогольрегулирование.

Контролировать маркировку при декларировании и других таможенных процедурах будут органы таможни.

Кроме того, благодаря изменениям станет возможна выдача лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием на 15 лет. Объем реализации вина из собственного винограда увеличивается с 5 тысяч до 15 тысяч декалитров в год.

Уточняется, что закон начнет действовать с нового года. Исключение составят отдельные нормы, для которых предусмотрен иной срок.

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