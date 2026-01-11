Слуцкий допустил, что Хили позаимствовал у Зеленского «белый порошок», говоря о Путине

Министр обороны Великобритании Джон Хили, вероятно, позаимствовал у украинского лидера Владимира Зеленского «бодрящий белый порошок» для смелости, говоря о желании похитить президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он указал, что «хилую попытку» министра обороны высмеяли в Британии, однако международная политика – это не цирковая арена. Даже фантазии на тему похищения мировых лидеров со стороны официальных лиц являются преступным умыслом, подчеркнул депутат. Он напомнил о военной доктрине России, в которой покушение на свободу главы государства означает покушение на суверенитет, волю и выбор российского народа.

«Британский министр обороны должен отвечать за свои слова. Отрезвление может быть горьким. Россия никому не позволит разговаривать с собой с позиции «права сильного». Тем более, что Хили подобное «право» не может и сниться», — написал Слуцкий

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

Ранее Захарова назвала «влажной фантазией» заявление главы МО Британии о похищении Путина.