Официальный курс евро повысился до 92,07 рубля

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Официальный курс евро на 23 декабря повысился на 1,067 руб. и составил 92,0699 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 67,77 коп. и достиг 75,3498 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 85,28 коп., до 82,8738 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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