Евро превысил 92 рубля впервые с 9 ноября
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рубль продолжает падать к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
Курс доллара вырос на 54 копейки, до 75,34 руб.
Евро поднялся на 51 копейку, до 92,04 руб. Такой рост иностранной валюты зафиксирован первые 9 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опять 75: новый штамм коронавируса ударил по рублю
— Эксперт дал прогноз по курсу рубля до конца года
— Официальный курс евро на 22 декабря вырос более чем на рубль