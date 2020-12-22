Евро превысил 92 рубля впервые с 9 ноября

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Рубль продолжает падать к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара вырос на 54 копейки, до 75,34 руб.

Евро поднялся на 51 копейку, до 92,04 руб. Такой рост иностранной валюты зафиксирован первые 9 ноября.

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