Эксперты рассказали, какие акции не стоит продавать перед Новым годом

Эксперты советуют россиянам в преддверии Нового года не рисковать и сохранить акции компаний, которые могут реализовать свой потенциал на фоне восстановления мировой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости» после проведения опроса аналитиков.

Сохранять в портфелях следует акции, которые имеют потенциал роста и которые не успели реализовать свой потенциал в текущем году, заявил старший директор Национального рейтингового агентства Юрий Ногин.

Руководитель отдела анализа акций группы компаний «Финам» Наталия Малых считает, что долгосрочным инвесторам в ближайшей перспективе продавать акции не стоит, так как вакцинация и дальнейшее восстановление экономики приведет к экономическому росту.

По данным агентства, российский и мировой рынок акций закладывает оптимистичный сценарий развития в 2021 году с ростом экономики выше докризисных значений.

Однако трейдер из инвестиционной компании «Велес капитал» Ярослав Калугин заявил о существовании больших рисков того, что оптимистичные ожидания участников рынка не воплотятся в жизнь, и тогда рынок может ждать ощутимая коррекция, если не обвал. Калугин также отметил, что игра на фондовом рынке в преддверии праздников рискованна и результат может себя не оправдать. Поэтому он посоветовал обратить внимание на золото и платину, а также на наличные доллары, которые «можно сберечь до следующей сильной просадки в акциях».

По мнению ведущего аналитика «Открытие брокер» Андрея Кочеткова, фиксация прибыли на волне роста оправдана, если целью были краткосрочные вложения. В противном случае эксперт рекомендовал «не делать лишних движений».

Инвестиционный стратег из БКС Александр Бахтин добавил, что неопытным инвесторам стоит начинать с коротких облигаций или небольших вложений в акции.

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