Россия прекращает авиасообщение с Британией из-за мутации COVID-19

Россия временно прекращает авиасообщение с Великобританией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте российского правительства.

Данное решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом на фоне появления в Великобритании нового штамма инфекции.

Как отмечается в сообщении, рейсы прекращаются с полуночи 22 декабря.

Там также указано, что оперштаб изучает мутацию COVID-19 в Британии. По итогам этой работы будут приняты решения о дальнейших действиях.

Ранее Минздрав Великобритании заявил, что ученые страны выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.