Эксперт дал прогноз по курсу рубля до конца года

В последние недели 2020 года не стоит ожидать резкого падения курса рубля, но динамика будет негативной. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестор и финансовый эксперт Ян Марчинский.

«До конца года будет легкая негативная динамика без каких-то резких движений: евро где-то в диапазоне 89-91, а если про доллар, то на уровне 73-75 рублей. Позитивных предпосылок я не вижу. Потребление нефти, вероятно, будет снижаться, поэтому и цена на него будет падать, а наша государственная выручка — уменьшаться. Инвесторы будут видеть определенные риски», — объяснил Марчинский.

В понедельник, 21 декабря, европейская валюта подскочила выше 91 рубля впервые с начала месяца. Курс евро расчетами «завтра» на 10:12 вырос на 69 копеек – до 90,51 рубля. При этом доллар отступил от максимального значения и торгуется вплотную к отметке в 75 рублей.

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