Байден поддержал бюджетный проект по стимулирвоанию экономики США

Избранный президент США Джо Байден положительно оценил проект бюджета США, разработанный для стимулирования экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе в ходе обсуждений приняли решение по пакету помощи в $900 млрд.

Политик подчеркнул, что соглашение является «лишь началом», отметив, что законодателям еще предстоит много работы.

«Я приветствую двухпартийный пакет экономической помощи Конгресса, который предоставит крайне важные ресурсы для борьбы против COVID-19, включая финансирование распространения вакцин», — сказал Байден.

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