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Лавров рассказал, как Зеленский требовал от Запада «поставить на колени» РФ

Лавров: Зеленский в общении с Западом требовал «поставить Россию на колени»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения со странами Запада конференции по Украине требовал от партнеров Киева поддержки так называемой «формулы мира» как якобы возможности «поставить Россию на колени». Об этом по итогам заседания Совета глав МИД стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать свою «формулу мира» как средство заставить Россию «встать на колени», — отметил Лавров, говоря о том, как украинский лидер обсуждал идею проведения саммита по Украине в Швейцарии.

По словам главы МИД РФ, Зеленский выдвинул соответствующие требования Западу в конце апреля.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Зеленский и другие представители Украины делают истеричные заявления из-за неприятностей на фронтах для украинской армии.

20 мая Зеленский заявил, что принятие решений о военной помощи Украине дается западным союзникам слишком медленно. В беседе с журналистами украинский лидер «предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более прямо». В их числе оказалось пожелание о прямом участии стран НАТО в сбивании российских ракет над территорией Украины «при определенных обстоятельствах».

Ранее британский аналитик указал на желание Зеленского втянуть США в конфликт с Россией.

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