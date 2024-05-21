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Еще одного участника голой вечеринки Ивлеевой наказали за пропаганду ЛГБТ

Участника вечеринки Ивлеевой Бабака оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

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Московский суд привлек к административной ответственности еще одного участника скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в Telegram.

Постановлением мирового судьи за пропаганду ЛГБИ был привлечен к административной ответственности Павел Бабак. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Бабак на вечеринке фотографировался рядом с рэпером Vacio (настоящее имя Николай Васильев) и во время съемки видео с ним снял с музыканта носок, надетый на гениталии.

За появление в голом виде в общественном месте Vacio отсидел 15 суток. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Недавно он получил повестку в военкомат и 13 мая, по сообщениям СМИ, уехал из России в США.

Российский лейбл Rocket Records после отъезда музыканта из страны разорвал контракт с Vacio.

Ранее Наташа Королева выступила с одетыми в триколор танцовщицами после скандала на ТВ.

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