Еще одного участника голой вечеринки Ивлеевой наказали за пропаганду ЛГБТ

Московский суд привлек к административной ответственности еще одного участника скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в Telegram.

Постановлением мирового судьи за пропаганду ЛГБИ был привлечен к административной ответственности Павел Бабак. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Бабак на вечеринке фотографировался рядом с рэпером Vacio (настоящее имя Николай Васильев) и во время съемки видео с ним снял с музыканта носок, надетый на гениталии.

За появление в голом виде в общественном месте Vacio отсидел 15 суток. Его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Недавно он получил повестку в военкомат и 13 мая, по сообщениям СМИ, уехал из России в США.

Российский лейбл Rocket Records после отъезда музыканта из страны разорвал контракт с Vacio.

Ранее Наташа Королева выступила с одетыми в триколор танцовщицами после скандала на ТВ.