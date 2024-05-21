В Урюпинске пешеходы вытащили водителя из зависшего над глубокой ямой автомобиля

Автомобиль «Ока» завис над образовавшимся на дороге провалом в городе Урюпинске Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

«Земля из-под ног уходит не только в Волгограде. В Урюпинске на пересечении пер. Попова и ул. 50 лет Победы обрушился асфальт на дороге на самотечном канализационном коллекторе. Сюда практически угодила машина. Администрация Урюпинска сообщает, что на данном участке ограничили движение транспорта. Сейчас ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Судя по видео, водитель не заметил провал, и автомобиль повис над глубокой ямой. Мужчина, находившийся за рулем, смог выбраться через пассажирскую дверь при помощи пешеходов.

До этого в Петрозаводске часть стены дома обрушилась на припаркованный автомобиль. Машина получила сильные механические повреждения. В результате обрушения никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина провалилась в дыру в полу рейсового автобуса.