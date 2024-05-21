Стало известно, можно ли не отслеживать число шагов на тренировках

Отслеживание количества шагов можно использовать для оценки эффективности бега, ходьбы и игры в теннис для похудения и улучшения состояния здоровья. Однако такой метод не подходит для анализа результативности езды на велосипеде или плавания. К таким выводам пришли ученые из женской больницы Бригхэма (Бостон). Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine.

В четырехлетнем исследовании приняли участие 15 тысяч женщин старше 62 лет. Ученые собрали информацию об особенностях состояния здоровья испытуемых и проинструктировали их носить фитнес-трекеры для измерения уровня повседневной активности и совершаемых шагов. Данные о подвижности и физическом благополучии добровольцев обновлялись каждый год.

Ученые обнаружили, что у тех, кто делал от восьми до восьми с половиной тысяч шагов в день, риск сердечных заболеваний был снижен на 40% по сравнению с теми, кто совершал около 3 тысяч. Аналогичное благоприятное снижение наблюдалось у тех, кто занимался другими видами физической активности по 75 минут в день.

Исследователи объяснили, что в некоторых случаях оценка количества пройденных шагов может быть излишней. Плавание, езда на велосипеде, выполнение упражнений в тренажерном зале, йога и другая активность требует отслеживания затраченного на нее времени.

Ориентировка на число шагов подойдет для тех, кто занимается бегом, ходьбой, футболом, теннисом. «Смотреть на время» при этом не стоит, поскольку скорость работы ног за определенный период (и количество совершаемых ими движений) будет существенно отличаться у разных людей в зависимости от их возраста и тренированности.

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