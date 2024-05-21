Вывоз российского зерна в мае рухнул почти на 20%

Россия за период с 1 по 20 мая отправила на экспорт 3,394 млн тонн зерна. Это на 18% уступает показателю за аналогичный период 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.

Отгрузки российской пшеницы за период сократились на порядка 20%, до 286 тыс. тонн. Основным покупателем этого товара стал Египет. Страна с начала мая закупила у России 457 тыс. тонн пшеницы. Для сравнения: годом ранее объем российского экспорта пшеницы в Египет составил 590 тыс. тонн.

Поставки пшеницы из России в Турцию за три недели и вовсе рухнули в несколько раз — до 127,4 тыс. тонн с 741 тыс. тонн в 2023-м.

В то же время Бангладеш нарастил закупки российского зерна до 197 тыс. тонн против 135 тыс. тонн годом ранее. Кроме того, возобновился рост поставок в Иран.

До этого глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что Россия в этом году может установить рекорд по экспорту зерновой продукции.

Ранее сообщалось, что ряду российских сельхозпроизводителей грозит банкротство из-за майских заморозков.