Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вывоз российского зерна в мае рухнул почти на 20%

Экспорт российского зерна с начала мая сократился на 18%

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Россия за период с 1 по 20 мая отправила на экспорт 3,394 млн тонн зерна. Это на 18% уступает показателю за аналогичный период 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.

Отгрузки российской пшеницы за период сократились на порядка 20%, до 286 тыс. тонн. Основным покупателем этого товара стал Египет. Страна с начала мая закупила у России 457 тыс. тонн пшеницы. Для сравнения: годом ранее объем российского экспорта пшеницы в Египет составил 590 тыс. тонн.

Поставки пшеницы из России в Турцию за три недели и вовсе рухнули в несколько раз — до 127,4 тыс. тонн с 741 тыс. тонн в 2023-м.

В то же время Бангладеш нарастил закупки российского зерна до 197 тыс. тонн против 135 тыс. тонн годом ранее. Кроме того, возобновился рост поставок в Иран.

До этого глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что Россия в этом году может установить рекорд по экспорту зерновой продукции.

Ранее сообщалось, что ряду российских сельхозпроизводителей грозит банкротство из-за майских заморозков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами