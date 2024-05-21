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Еще одна европейская страна призвала разрешить ВСУ бить по территории России

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал разрешить ВСУ бить по территории России

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой запрет Соединенных Штатов для Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

«Украинцам необходимо разрешить использовать предоставленную им технику для достижения стратегических целей… Они должны иметь возможность нанести удар по российской территории, линиям снабжения и воинским частям», — заявил Ландсбергис.

По его словам, только одна сторона в конфликте имеет «навязанные ей правила», в связи с чем от них нужно отказаться.

До этого бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

Он призвал уничтожать выпущенные Россией ракеты и БПЛА с территории Польши, Румынии и Словакии. Подобное развитие событий позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переместить системы ПВО с западной части страны ближе к линии соприкосновения, в том числе к Харькову, указал Ланге.

Ранее во Франции призвали разрешить ВСУ бить по территории России поставляемым оружием.

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