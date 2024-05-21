Еще одна европейская страна призвала разрешить ВСУ бить по территории России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой запрет Соединенных Штатов для Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

«Украинцам необходимо разрешить использовать предоставленную им технику для достижения стратегических целей… Они должны иметь возможность нанести удар по российской территории, линиям снабжения и воинским частям», — заявил Ландсбергис.

По его словам, только одна сторона в конфликте имеет «навязанные ей правила», в связи с чем от них нужно отказаться.

До этого бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

Он призвал уничтожать выпущенные Россией ракеты и БПЛА с территории Польши, Румынии и Словакии. Подобное развитие событий позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переместить системы ПВО с западной части страны ближе к линии соприкосновения, в том числе к Харькову, указал Ланге.

Ранее во Франции призвали разрешить ВСУ бить по территории России поставляемым оружием.