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Совет судей РФ согласовал кандидатуру главы Судебного департамента

Совет судей РФ согласился назначить Иванова главой Судебного департамента

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Shutterstock

Совет судей РФ дал согласие на назначение Владислава Иванова на должность председателя Судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, передает ТАСС.

«В добрый путь!» — пожелал он вновь назначенному.

До этого Владислав Иванов занимал кресло председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. В 2006 году он был председателем Арбитражного суда Бурятии.

Бывший глава Судебного департамента Александр Гусев ушел в отставку нынешней весной.

До этого назначенная в апреле новый председатель Верховного суда России Ирина Подносова прокомментировала грядущие изменения в судебной системе. Она отметила, что значительный рост числа обращений россиян в судебные органы свидетельствует о высоком доверии населения страны к судебной системе. Подносова также назвала одной из своих главных задач на посту укрепление и рост этого доверия.

Ранее было опубликовано постановление о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда РФ.

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