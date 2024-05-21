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Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар на швейной фабрике в Подмосковье

МЧС: пожар на швейной фабрике в подмосковном Ногинске потушен

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МЧС РФ

Пожар на швейной фабрике в подмосковном Ногинске полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, огонь охватил 3,6 тыс. кв. метров кровли здания. Эксперты установят причину инцидента.

Кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади вечером в понедельник, 20 мая. Пожарные эвакуировали из горящего здания 20 человек.

До этого в торговом комплексе «Миллион мелочей» на улице Пришвина в московском районе Бибирево произошел пожар.

Накануне МЧС сообщало о пожаре в Приморском районе на Богатырском проспекте 55 корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полыхающее здание и мощный столб дыма, поднимающийся вверх.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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