Оборот турбизнеса РФ снизился на 2,1 трлн рублей за 2020 год
Ростуризм заявил о том, что оборот турбизнеса страны упал на 60% в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство уточняет, что падение за текущий год составило 2,1 трлн рублей.
При этом в Ростуризме подчеркнули, что Россия по показателям восстановления обороты внутреннего туризма вошла в тройку лидеров между странами G20. Лидирующие позиции также занимаю Франция и Италия.
«Падение могло бы быть больше с учетом масштабов кризиса и практически полного отсутствия въездного и выездного туризма, но за счет внутреннего туризма и мер по стимулированию спроса удалось серьезно поддержать общий оборот отрасли», — отметили в ведомстве.
Там также заключили, что восстановление составило 1,6 трлн рублей.
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