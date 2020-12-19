Forbes включил 6-летнюю россиянку в рейтинг богатейших YouTube-блогеров

Американский журнал Forbes включил шестилетнюю россиянку Анастасию Радзинскую в рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Девочка заняла седьмую позицию в списке благодаря своему каналу Like Nastya.

Согласно информации журнала, доход Радзинской составил в текущем году $18,5 млн. На ее канал подписаны свыше 190 млн пользователей, общее число просмотров ее роликов составило 39 млрд.

В своих видео девочка и ее отец играют в Lego, занимаются домашними делами и рассказывают о вирусах. В Forbes отметили красочность и выразительность ее контента.

Радзинская оказалась в рейтинге во второй раз. В 2019 году она заняла в списке третью позицию с доходом в $18 млн.

Первое место в списке занял девятилетний Райан Каджи с доходом в $29,5 млн. По данным журнала, большую часть денег он заработал за счет лицензионных сделок на более чем 5 тыс. продуктов бренда Ryan's World.

На второй позиции рейтинга оказался Джимми Дональдсон (Mr. Beast) с доходом $24 млн. На третьей строчке - создатели канала Dude Perfect, их доход составил $23 млн.

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