В России в ноябре замедлилось падение ВВП

В ноябре в России замедлилось падение ВВП до 3,7% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные обзора «Картина деловой активности за ноябрь 2020 года», подготовленном Минэкономразвития РФ.

Согласно информации, представленной в документе, в октябре данный показатель был равен 4,5%.

В документе отмечается, что по итогам 11 месяцев 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне -3,5% в годовом выражении.

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