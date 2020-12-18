Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за задержку теста на COVID по прибытии в РФ

Сумма штрафов, выписанных россиянам за несвоевременное прохождение тестирования на коронавирус после возвращения из-за границы, превысила 23 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего гражданам России были выписаны штрафы на сумму 23 075 600 рублей.

В соответствии с действующими правилами, данные о результатах теста на COVID-19 нужно вносить на портал государственных услуг в течение трех дней после возвращения в Россию.

За все время пандемии в России выявлено более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 49 тысяч — с летальным исходом.

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