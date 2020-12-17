Путин: Россия начала слезать с нефтегазовой иглы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна начинает слезать с нефтегазовой иглы.

По его словам, в настоящее время 70% бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.

«Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой оснований», — заявил Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

При этом глава государства отметил, что зависимость от нефти остается значительной.

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