Путин: Россия начала слезать с нефтегазовой иглы
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна начинает слезать с нефтегазовой иглы.
По его словам, в настоящее время 70% бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.
«Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой оснований», — заявил Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
При этом глава государства отметил, что зависимость от нефти остается значительной.
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