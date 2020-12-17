В Москве закрывают льготную программу страхования жилья

Льготная программа страхования жилья в Москве после 25 лет работы прекращает свое действие, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент городского имущества.

По данным издания, уже с декабря 2020 года строка «Добровольное страхование» в едином платежном документе по оплате услуг ЖКХ будет отсутствовать.

Москвичам предлагается защищать свои риски по жилью напрямую у страховщиков.

По мнению экспертов, причиной прекращения программы могло стать то, что участникам рынка программа с участием города приносила миллиардные сборы при гораздо более скромных выплатах.

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