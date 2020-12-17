Жириновский рассказал, как «навести порядок» в ценах на продукты

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ снижения цен на некоторые продукты питания в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, он предложил «начать составлять списки на арест». Однако он не написал, против кого считает нужным использовать данную меру.

По мнению Жириновского, такой подход поможет не только уменьшить цены, но и «навести порядок».

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. После российские власти объявили комплекс мер по стабилизации цен на продукты.