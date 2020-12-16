В Петербурге суд оштрафовал сотрудницу бара за работу после 23 часов

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч сотрудницу бара за работу после 23.00, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службе судов города.

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Наталью Крупнову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»)», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что это первый штраф такого рода. Ранее за правонарушение привлекали по статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и юридических лиц.

Согласно материалам дела, Крупнова работает менеджером в баре «Мундштук». Она пояснила, что компания находилась в заведении и доедала уже оплаченную еду, персонал новые заказы не принимал.

В суде свидетели отметили, что их не информировали о том, что бар закрывается после 23.00. Другие свидетели рассказали, что делали заказы в заведении в два часа ночи.

В Санкт-Петербурге запрещена работа баров, кафе и ресторанов после 23 часов. В городе коронавирусом заразились 185 780, выздоровели 105 665, погибли 6 529 человек.

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