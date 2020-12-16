Рада Украины приняла бюджет на 2021 год с дефицитом

Рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Его поддержали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226. Против проголосовали 38 парламентариев, а воздержались — 16.

Отмечается, что в документе заложен дефицит ВВП в размере 5,5%. Доходы госбюджета планируются в размере 1,092 трлн грн (более $39,3 млрд), а расходы заложены на уровне 1,328 трлн грн (свыше $47,8 млрд).