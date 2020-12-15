ДНР планирует снабжать Россию электроэнергией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в будущем планируют поставлять электроэнергию в Россию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости».

«Помимо просто обеспечения электроэнергией ДНР и какой-то части ЛНР мы хотели бы в будущем наладить поставки электроэнергии в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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