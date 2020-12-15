Еврокомиссия предложила лишить газо- и нефтепроводы статуса приоритетных проектов

Еврокомиссия предложила реформировать правила Евросоюза по трансевропейской энергетической инфраструктуре и лишить газо- и нефтепроводы статуса приоритетных проектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ Еврокомиссии.

«В соответствии с реформированными правилами, инфраструктура для транспортировки природного газа и нефтепроводы более не могут быть проектами общего интереса для ЕС», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что с настоящего момента все новые энергетические проекты в Евросоюзе, претендующие на поддержку Брюсселя, должны отвечать европейской задаче о создании к 2050 году экономики без углеродных выбросов в атмосферу.

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