В Цхинвале при помощи ФСБ предотвращен взрыв в общественном месте

Службы госбезопасности Южной Осетии при помощи ФСБ предотвратили взрыв в общественном месте в Цхинвале, пишет ТАСС со ссылкой на Комитет государственной безопасности Южной Осетии.

«В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и Федеральнойслужбы безопасности РоссийскойФедерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешнейразведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале», — говорится в сообщении.

Кто и где планировал совершить взрыв, не уточняется.

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