«Аэрофлот» выделит специальные места для пассажиров без масок

«Аэрофлот» планирует выделить специальные места для пассажиров, которые отказываются надевать маску во время полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.

«Для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — сказала Спивакова.

Он пояснила, что такая мера является вынужденной и призвана обеспечить безопасность всех пассажиров.

По словам пресс-секретаря, подобные правила установили многие авиакомпании в мире.

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