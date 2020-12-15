«Аэрофлот» выделит специальные места для пассажиров без масок
Валерия Исполатова
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«Аэрофлот» планирует выделить специальные места для пассажиров, которые отказываются надевать маску во время полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Юлию Спивакову.
«Для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — сказала Спивакова.
Он пояснила, что такая мера является вынужденной и призвана обеспечить безопасность всех пассажиров.
По словам пресс-секретаря, подобные правила установили многие авиакомпании в мире.
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