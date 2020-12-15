Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о стабилизации цен на продукты. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты... Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые закрепляют принятые решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что урегулировать ситуацию на продовольственном рынке поручил президент России Владимир Путин.

Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями.

«Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», — указано на сайте правительства.

Соответствующие договоренности будут действовать до конца первого квартала следующего года. Следить за их исполнениями будет Федеральная налоговая служба.

Так, для стабилизации цен на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за одну тонну.

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