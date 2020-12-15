КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса

Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавирусной инфекции, а также китайские термографы. Об этом информирует японская газета «Асахи» со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая.

Какое именно количество вакцины было приобретено, не уточняется. Однако известно, что КНДР начала прививать сотрудников госструктур и руководства. По данным газеты, северокорейский лидер Ким Чен Ын вакциной не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.

Отмечается также, что приобретенные в Китае термографы будут установлены в пропускных пунктах на границе с КНР. Автор статьи предполагает, что теперь Северная Корея задумывается о постепенном восстановлении внешнеэкономических связей: 98% внешней торговли КНДР приходится на Китай.

По данным южнокорейской разведки, как уточняет «Асахи», в октябре текущего года объем внешней торговли с Китаем снизился на 99% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, в стране наблюдается дефицит продуктов, цены на масло и сахар увеличились в 2-10 раз.

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