АКОРТ: ретейлеры РФ не имеют проблем с запасами продуктов

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что у российских ретейлеров отсутствуют проблемы с запасами продуктов. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«У нас нет проблем с запасами, с объемом продукции, которую мы реализуем социальным группам населения», — сказал Беляков.

Он отметил, что никаких рисков для граждан нет.

Беляков также уведомил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло заключат все крупные федеральные торговые сети, входящие в АКОРТ.

Как сообщалось до этого, торговые сети подпишут соглашения о стабилизации цен с производителями сахара и подсолнечного масла в пятницу, 18 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.

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